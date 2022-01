Ascolti TV 21 gennaio, L'Eredità sempre più strepitosa: 'Portami via la bottiglia' (Di sabato 22 gennaio 2022) Come sono andati gli Ascolti tv del giorno 21 gennaio 2022? La serata è stata piuttosto combattuta con la finalissima di The Voice Senior e un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip: chi avrà avuto la meglio? Il programma di Antonella Clerici ha incoronato il suo vincitore mentre, la trasmissione di Signorini, ha sancito l'uscita di scena di due concorrenti molto famosi nel Bel Paese. Il dato che colpisce maggiormente è quello ottenuto da L'Eredità di Flavio Insinna. Il conduttore romano, che a breve approderà in Prime Time con una puntata speciale del noto game show, ha riaccolto alla Ghigliottina Angelo, ormai campione da tre serate. Ai Soliti Ignoti - Il ritorno, con PierpaoloPretelli, è accaduto un fatto che ha rammaricato l'ex velino. Ascolti TV ieri 21 gennaio, ecco chi ha vinto The Voice ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 22 gennaio 2022) Come sono andati glitv del giorno 212022? La serata è stata piuttosto combattuta con la finalissima di The Voice Senior e un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip: chi avrà avuto la meglio? Il programma di Antonella Clerici ha incoronato il suo vincitore mentre, la trasmissione di Signorini, ha sancito l'uscita di scena di due concorrenti molto famosi nel Bel Paese. Il dato che colpisce maggiormente è quello ottenuto da L'di Flavio Insinna. Il conduttore romano, che a breve approderà in Prime Time con una puntata speciale del noto game show, ha riaccolto alla Ghigliottina Angelo, ormai campione da tre serate. Ai Soliti Ignoti - Il ritorno, con PierpaoloPretelli, è accaduto un fatto che ha rammaricato l'ex velino.TV ieri 21, ecco chi ha vinto The Voice ...

Advertising

RadioDueLaghi : Ascolti importanti per la finale della seconda edizione di The Voice Senior, in onda venerdì 21 gennaio in prima se… - zazoomblog : Ascolti TV: dati Auditel di ieri venerdì 21 gennaio 2022 - #Ascolti #Auditel #venerdì #gennaio - Profilo3Marco : RT @Raiofficialnews: #AscoltiTv di venerdì #21gennaio ?? - zazoomblog : Ascolti tv venerdì 21 gennaio 2022: The Voice Senior chiude con 3.8 milioni; il GF Vip insegue a 3.3 - #Ascolti… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Con Rai1 all’8.8% dalle 10.54 alle 12.16, Forum segna il record: 21% -