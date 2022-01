Ardea, in arrivo un defibrillatore presso gli uffici comunali di via D’Acquisto (Di sabato 22 gennaio 2022) Ardea – “Nei prossimi giorni installeremo presso via Salvo D’Acquisto un defibrillatore automatico di emergenza. Nella sede comunale lavorano e si presentano quotidianamente molte persone ed avere a disposizione uno strumento importante come questo è importante per gestore rapidamente delle situazioni di emergenza medica, come l’attacco cardiaco. Il defibrillatore verrà posizionato al secondo piano di Via Salvo D’Acquisto, in modo da essere facilmente raggiungibile sia dai piani inferiori, che da quello superiore”. Lo fa sapere, in una nota, l’assessore Alessandro Possidoni, che spiega: “Questa iniziativa, nata dalla collaborazione con l’azienda GMS di Milano, ci permetterà di formare anche sei dipendenti in modo totalmente gratuito. Sarà la stessa ditta a trovare degli sponsor che ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 22 gennaio 2022)– “Nei prossimi giorni installeremovia Salvounautomatico di emergenza. Nella sede comunale lavorano e si presentano quotidianamente molte persone ed avere a disposizione uno strumento importante come questo è importante per gestore rapidamente delle situazioni di emergenza medica, come l’attacco cardiaco. Ilverrà posizionato al secondo piano di Via Salvo, in modo da essere facilmente raggiungibile sia dai piani inferiori, che da quello superiore”. Lo fa sapere, in una nota, l’assessore Alessandro Possidoni, che spiega: “Questa iniziativa, nata dalla collaborazione con l’azienda GMS di Milano, ci permetterà di formare anche sei dipendenti in modo totalmente gratuito. Sarà la stessa ditta a trovare degli sponsor che ...

