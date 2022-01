Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2022 ore 19:45 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Viabilità DEL 21 GENNAIO 2022 ORE 19:35 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione AD ECCEZIONE DI CODE PER INCIDENTE SULLA MILANO NAPOLI TRA IL A24 Roma TERAMO E BIVIO DIRAMAZIONE Roma SUD DIREZIONE NAPOLI, COINVOLTO UN MEZZO PESANTE, SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA MENTRE SULL’A12 Roma CIVITAVECCHIA CODE PER LAVORI ALTEZZA SANTA MARINELLA, PRESTARE ATTENZIONE ALLA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA UN ALTRO INCIDENTE E’ LA CAUSA DI CODE A GUIDONIA SU VIA DI CASAL BIANCO ALTEZZA SVINCOLO GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIO Roma SU VIA APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022)DEL 21 GENNAIOORE 19:35 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONE DI CODE PER INCIDENTE SULLA MILANO NAPOLI TRA IL A24TERAMO E BIVIO DIRAMAZIONESUD DIREZIONE NAPOLI, COINVOLTO UN MEZZO PESANTE, SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA MENTRE SULL’A12CIVITAVECCHIA CODE PER LAVORI ALTEZZA SANTA MARINELLA, PRESTARE ATTENZIONE ALLA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA UN ALTRO INCIDENTE E’ LA CAUSA DI CODE A GUIDONIA SU VIA DI CASAL BIANCO ALTEZZA SVINCOLO GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIOSU VIA APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2022 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #21-01-2022 - Giovann98246169 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità traffico intenso a via delle Capannelle, tra via Lucrezia Romana e via Tuscolana; sul Gra, tra via Nomen… - romamobilita : #Roma #viabilità Portuense, ripristinato il percorso della 711. - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato, sulla Tangenziale, tra le uscite di Corso Francia e via Salaria. - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a via delle Capannelle, tra via Lucrezia Romana e via Tuscolana; sul Gra, tra via… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Si rompe una tubatura del gas: i Vigili del Fuoco transennano l'area e permettono l'intervento dei tecnici Sul posto oltre alle squadre di competenza, il funzionario di guardia VF e Roma Capitale per la gestione della viabilità. Al momento si attende la chiusura completa della tubazione interessata.

Violento scontro in A1 fra 4 auto e un pulmino, 5 feriti ... con pesanti ripercussioni sul traffico, deviato - ove possibile - su altre viabilità. I mezzi ... in direzione Roma, nel tratto fra i caselli di Valdarno e di Arezzo. Cinque i mezzi coinvolti, un ...

Viabilità Roma: strade chiuse e bus deviati nel weekend Radio Colonna Sul posto oltre alle squadre di competenza, il funzionario di guardia VF eCapitale per la gestione della. Al momento si attende la chiusura completa della tubazione interessata.... con pesanti ripercussioni sul traffico, deviato - ove possibile - su altre. I mezzi ... in direzione, nel tratto fra i caselli di Valdarno e di Arezzo. Cinque i mezzi coinvolti, un ...