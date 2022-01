Uncharted | Legacy of Thieves Collection | Sony ci mostra il trailer di lancio

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 21 gennaio 2022)to ildiper laofin arrivo a fine gennaioofè ormai in dirittura d’arrivo, e per l’occasione arriva undiche cila versione rimasterizzata per PS5. Il titolo che contiene4: Fine di un Ladro e: L’Eredità Perduta sarà disponibile dal prossimo 28 gennaio per tutti i possessori della nuova console. Ildicii contenuti e le migliorie che questa nuova versione degli storici titoli di ...