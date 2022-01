Tsunami in Tonga, nuota per 27 ore e si salva: l’impresa di “Acquaman” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen – Lo Tsunami travolge Tonga ma non “Acquaman”. Almeno così viene di nominare l’uomo che, dopo la bufera, nuota fino a quando non riesce a salvarsi, come pubblicato su Adnkronos. Tsunami perde contro Acquaman Sì, Tonga subisce lo Tsunami ma “scopre” anche Acquaman. L’uomo, di età 57 anni, viene trascinato dalle onde dello Tsunami, successivo all’eruzione sott’acqua del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, resiste e nuota per ben 27 ore, prima di arrivare sulla terraferma. Lisala Folau (questo il suo nome) si trovata sull’isola di Atata (appena 60 abitanti) e stava verniciando casa sua. A quel punto, le onde sono arrivate. Folau ha così cercato riparo su un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen – Lotravolgema non “”. Almeno così viene di nominare l’uomo che, dopo la bufera,fino a quando non riesce arsi, come pubblicato su Adnkronos.perde controSì,subisce loma “scopre” anche. L’uomo, di età 57 anni, viene trascinato dalle onde dello, successivo all’eruzione sott’acqua del vulcano Hunga-Hunga Ha’apai, resiste eper ben 27 ore, prima di arrivare sulla terraferma. Lisala Folau (questo il suo nome) si trovata sull’isola di Atata (appena 60 abitanti) e stava verniciando casa sua. A quel punto, le onde sono arrivate. Folau ha così cercato riparo su un ...

Tg3web : Pioggia di cenere e abitanti in fuga dalla costa a Tonga per l'esplosione di un vulcano sottomarino, che ha provoca… - ilfoglio_it : Uno tsunami ha sommerso le isole di Tonga, il secondo paese al mondo più a rischio di sprofondare per il climate ch… - Agenzia_Ansa : Lo tsunami causato dalla potente eruzione di un vulcano sottomarino nelle isole Tonga, nell'Oceano Pacifico meridio… - IlPrimatoN : Una storia incredibile - statodelsud : Tonga, falegname disabile sopravvive allo tsunami nuotando per oltre 24 ore -