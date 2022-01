Sondaggi Tp | gestione pandemia | il 51 | 4% degli italiani boccia il governo

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 51,4%ilper come ha gestito fino ad oggi la. I giudizi positivi sono il 47,1%. È quanto emerge dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 18 e il 20 gennaio. Il 57,3%intervistati vorrebbe che l’esecutivo iniziasse a trattare il Covid come un’influenza come ha proposto il premier spagnolo. Tra i favorevoli, il 33,5% preme affinché questa decisione sia presa subito mentre il 23,8% preferirebbe che questa iniziativa fosse presa appena sarà finita la nuova ondata di contagi. I contrari a questa proposta sono il 26,4%. Fonte: Termometro PoliticoSpazio anche alla corsa per il Quirinale. Glisi spaccano sul giudizio da dare al settennato di Mattarella. Il ...

... sotto almeno due aspetti fondamentali: il primo è quello relativo alladella pandemia , e ... Non essendo stati (ancora) pubblicati abbastanzasulle intenzioni di voto, l'appuntamento ..., dopo qualche settimana di stabilità, iniziano a parlare di calo per i Dem. E poi c'è ... Le critiche alle modalità diselezionate dal capo grillino per dire la sua nella partita ...Per il 57,3% il governo dovrebbe iniziare a trattare il Covid come un'influenza. Il 38,7% vorrebbe una repubblica presidenziale ...La Supermedia AGI/YouTrend vede il Pd a 21,1%, in calo dello 0,2% rispetto alla precedente rilevazione ma è sempre in testa e mantiene di circa un punto e mezzo il vantaggio su Fratelli d'Italia che s ...