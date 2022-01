Slittino | Nation Cup | Hofer davanti a tutte nel singolo femminile Secondo Felderer nel maschile

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ottime prove per gli azzurri impegnati nellaCup di, tradizionale appuntamento del venerdì di Coppa del mondo, che mette in palio la qualifica per le gare dei giorni successivi. Sul budello svizzero di St.Moritz, Verenaconclude con il miglior tempo di giornata (54?419)alla svizzera Natalie Maag, attardata di 128 millesimi, e alla statunitense Emily Sweeeney, terza a 150 millesimi. Bene anche Nina Zoeggeler e Marion Ober, che chiudono rispettivamente in sesta e settima posizione, mentre termina in dodicesima piazza Sandra Robatscher. Nelarriva invece l’ottima prestazione di Leon, che finisce la sua prova alposto (1’05”407). L’azzurro cede soltanto al lettone Arturs ...

Advertising

RaiSport : #CoppaDelMondo, #slittino: #Felderer secondo in #NationCup ?Il 21enne altoatesino è arrivato a 16 millesimi dal le… -

Ultime Notizie dalla rete : Slittino Nation

SPORTFACE.IT

Si è svolta laCup , tradizionale appuntamento del venerdì di Coppa del Mondo di, che mette in palio la qualifica per le gare dei giorni successivi. Sul budello svizzero di St. Moritz , ultima pista ...Si è svolta laCup, tradizionale appuntamento del venerdì di Coppa del Mondo, che mette in palio la qualifica per le gare dei giorni successivi. Sul budello svizzero di St. Moritz, ultima pista naturale ...Ottime prove per gli azzurri impegnati nella Nation Cup di slittino, tradizionale appuntamento del venerdì di Coppa del mondo, che mette in palio la qualifica per le gare dei giorni successivi. Sul bu ...Si è svolta la Nation Cup, tradizionale appuntamento del venerdì di Coppa del Mondo, che mette in palio la qualifica per le gare dei giorni successivi. Sul budello svizzero di St.Moritz, ultima pista ...