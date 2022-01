Serie A femminile | presentazione 13a giornata con big match Juve-Fiorentina

(Di sabato 22 gennaio 2022) La 13ªsi apre domani alle 12.30 con Sassuolo-Hellas Verona, alle 14.30 il bigdi Vinovo. Domenica il Napoli ospita le giallorosse, l’Inter sfida la Lazio in cerca di riscatto

A seguito del verificarsi di alcuni casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra e dello staff tecnico bianconero, Virtus Segafredo Bologna ha chiesto e ottenuto ...La 13ª giornata si apre domani alle 12.30 con Sassuolo-Hellas Verona, alle 14.30 il big match di Vinovo. Domenica il Napoli ospita le giallorosse, l'Inter sfida la Lazio in cerca di riscatto ...