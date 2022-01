Sanremo | Aka7even in gara al Festival con ‘Perfetta così’ Sul palco con Arisa nella serata cover

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –, intra i BIG della 72^ edizione deldicon il brano “Perfetta così”, si esibirà suldell’Ariston venerdì 4 febbraio, durante ladedicata alle, in duetto con, tra le più eleganti e inconfondibili voci del panorama musicale italiano, che di certo non ha bisogno di presentazioni. Insieme canteranno “Cambiare” di Alex Baroni, tra i brani più iconici del cantautore, a cui l’artista è particolarmente legato. “‘Cambiare’ – commenta Aka 7even – è un brano a cui tengo moltissimo e con cui sono cresciuto. In generale, tutte le canzoni di Alex Baroni hanno fatto sì che scoprissi la mia passione per il canto e questa in particolare è stata una delle prime che io abbia mai ...

2022, tutte le cover interpretate dai cantanti big Vibrazioni : " Live and let die " (Paul ... con Malika Ayane; Yuman " My way " (Frank Sinatra) con Rita Marcotulli;" Cambiare " (...Anche tanti medley nella serata delle cover sul palco del Festival diCi saranno anche ... Dalla scuola di Amici ,ha scelto di interpretare Cambiare di Alex Baroni con Arisa , mentre ...Sanremo 2022, le news e le ultime notizie sul Festival, quando mancano solo dieci giorni al via: i fan di Michele Merlo chiedono “spazio” ...TUTTE LE COVER DI SANREMO Emma canta Britney Spears con Michielin. Achille Lauro con Loredana Berté, Aka7even omaggia Alex Baroni. E non solo ...