Sanremo 2022, Drusilla Foer e la perfetta risposta a Pillon: "Cosa vuol dire 'un normale papà di famiglia'?" (Di venerdì 21 gennaio 2022) Drusilla Foer sarà sul palco di Sanremo 2022 ma intanto ha deciso di stare defilata: d'altronde l'artista ha talento, classe e savoir faire da vendere. Così, quando durante il programma Facciamo finta che di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101 le hanno chiesto Cosa risponde a Pillon (eh… Ha detto che vorrebbe "un papà normale" all'Ariston), ha detto: "È un palco che coinvolge emotivamente, un po' come i Mondiali, perché noi siamo una nazione che ha bisogno di sentirsi aggregata da qualCosa, da un avvenimento, dallo sport, fa piacere sentirsi parte di una nazione che in fondo è nata recentemente. E poi qualcuno sul patibolo ti mette anche in modo piuttosto goffo, poco interessante. Come avrete notato io non mi sono esposta per ..."

