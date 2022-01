Ristori e bollette più basse per oltre 1 milione di imprese (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il decreto Ristori-bollette, atteso ieri, arriva oggi in consiglio dei ministri. E dovrebbe riguardare circa 1,1 milioni di imprese – come scrive Il Sole 24 Ore. Ma alcuni nodi sono ancora da sciogliere. Il consiglio dei ministri, convocato per la mattinata, sarà preceduto da una cabina di regia con i capi delegazione della maggioranza presieduta da Mario Draghi. Il premier ieri ha ricevuto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, accompagnato dal direttore generale Francesca Mariotti, in una giornata di riunioni con i tecnici dell’Autorità per l’energia (Arera). Il compromesso politico, in realtà, è tutt’altro che semplice. Come dimostra il rinvio del cdm, che era in realtà atteso ieri. Di sicuro al momento ci sono 2,8 miliardi di interventi: 800 milioni in sostegno ai settori in crisi, 500 milioni a Comuni e Regioni per il ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il decreto, atteso ieri, arriva oggi in consiglio dei ministri. E dovrebbe riguardare circa 1,1 milioni di– come scrive Il Sole 24 Ore. Ma alcuni nodi sono ancora da sciogliere. Il consiglio dei ministri, convocato per la mattinata, sarà preceduto da una cabina di regia con i capi delegazione della maggioranza presieduta da Mario Draghi. Il premier ieri ha ricevuto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, accompagnato dal direttore generale Francesca Mariotti, in una giornata di riunioni con i tecnici dell’Autorità per l’energia (Arera). Il compromesso politico, in realtà, è tutt’altro che semplice. Come dimostra il rinvio del cdm, che era in realtà atteso ieri. Di sicuro al momento ci sono 2,8 miliardi di interventi: 800 milioni in sostegno ai settori in crisi, 500 milioni a Comuni e Regioni per il ...

