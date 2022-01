‘Recisioni e suture’ | il melodramma in versi di Giuseppe Castrillo

Leggi su 900letterario

"Recisioni e suture" è una raccolta di poesie scritte da, docente di Lettere italiane e latine, originario di Pietravairano (Caserta), dove ha vissuto quasi ininterrottamente per più di cinquant'anni e, attualmente, residente a Piedimonte Matese (sempre in provincia di Caserta). Si tratta di una raccolta diche diventano incontri, ricordi e sensazioni di dimomenti della vita, rimpianti e dolori che attraversano il corpo e i pensieri, ma sempre tendenti alla ricerca di una nuova meta, una pace interiore. Tagli che vengono ricuciti - come suggerisce il titolo dell'opera - per favorirne la cicatrizzazione.