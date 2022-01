Quirinale | Pisapia | Draghi? Ci serve al Governo Intervista a 360° | da Sassoli al futuro della Lombardia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Pisapia

Affaritaliani.it

... partiti spaccati tra covid hotel, voto a domicilio e nessuna deroga, il rebus dei grandi ... Come ricordato ieri su queste colonne da Giuliano, il prossimo 18 febbraio il Parlamento ...Infine, da ri - candidata perdente contro Giuliano, non prese le distanze da Roberto ... Ecco, ce n'è abbastanza per votare alun'altra donna che abbia davvero i crismi e i requisiti ...Esattamente due mesi fa, l'11 novembre, aveva affrontato il rompicapo 5 Stelle. David Sassoli era favorevole al loro ingresso nell'eurogruppo del Pd, l'Alleanza dei Socialisti e Democratici, ma non st ...Esattamente due mesi fa, l'11 novembre, aveva affrontato il rompicapo 5 Stelle. David Sassoli era favorevole al loro ingresso nell'eurogruppo del Pd, l'Alleanza dei Socialisti e Democratici, ma non st ...