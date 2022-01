Piero Parodi: il cantautore genovese è morto all'età di 86 anni (Di venerdì 21 gennaio 2022) È morto all'età di 86 anni Piero Parodi, uno dei più noti cantanti in lingua genovese nonché autore di innumerevoli successi in dialetto come 'A seissento'. Piero Parodi, celebre cantautore genovese, è morto oggi, Venerdì 21 Gennaio 2022, all'età di 86 anni presso l'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove era ricoverato da tre mesi. Parodi, il cui nome vero era Pietro Paolo Parodi, è stato un importante cantautore della storia della musica folk dialettale e della canzone genovese. Nel corso della sua carriera, durata più di sessant'anni, con i suoi 35 singoli e 15 album, ha superato il milione e mezzo di copie ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 gennaio 2022) Èall'età di 86, uno dei più noti cantanti in linguanonché autore di innumerevoli successi in dialetto come 'A seissento'., celebre, èoggi, Venerdì 21 Gennaio 2022, all'età di 86presso l'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove era ricoverato da tre mesi., il cui nome vero era Pietro Paolo, è stato un importantedella storia della musica folk dialettale e della canzone. Nel corso della sua carriera, durata più di sessant', con i suoi 35 singoli e 15 album, ha superato il milione e mezzo di copie ...

