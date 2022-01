Niente ritiro pensione per chi non ha green pass | le nuove regole del Dpcm

Advertising

sole24ore : Niente ritiro pensione senza green pass. Ecco l’elenco definitivo delle attività dove non serve… - enzopetrarca : RT @ladyonorato: Continuiamo a giustificare ogni infamia, come niente fosse? - GianandreaGorla : RT @ladyonorato: Continuiamo a giustificare ogni infamia, come niente fosse? - kospeti : RT @Corriere: E senza green pass niente pensione: le nuove regole sul ritiro dei soldi in Posta e banca - Fortu36419972 : RT @ladyonorato: Continuiamo a giustificare ogni infamia, come niente fosse? -

Ultime Notizie dalla rete : Niente ritiro

senza , ma il certificato verde non servirà per entrare nei e i nei negozi di , e neppure per entrare nelle . Il presidente del Consiglio, , ha firmato il che indica le attività ...pensione senza Green Pass, ma il certificato verde non servirà per entrare nei supermercati e i nei negozi di alimentari e neppure per entrare nelle farmacie. Il presidente del Consiglio,...“Ci sono tante cose che non hanno senso, almeno per me, in Formula 1. Lo sappiamo, ma nessuno dice niente. C’è molta falsità nell’ambiente, è più bello starne fuori. Il denaro ha cambiato le cose anch ...A partire dal 1 febbraio sarà necessario il green pass anche per andare a ritirare la pensione alle Poste. Il decreto firmato da Mario Draghi pone ancora più vincoli per chi non è in possesso di green ...