"Mi odia, odia tutti!": Sophie Codegoni a bocca aperta, lite furiosa nella notte (Di venerdì 21 gennaio 2022) GF Vip, tempo di confronti notturni tra Sophie Codegoni e Lulù Selassiè: la loro amicizia è naufragata per sempre? Sophie Codegoni (fonte youtube)Gli equilibri al GF Vip sono nuovamente cambiati. Grazie all'intervento di Valeria Pasciuti, mamma di Sophie Codegoni, nel prime time del reality, una lunga amicizia sembra irrimediabilmente compromessa. L'influencer sembrava infatti legata a filo doppio al clan Selassiè, in contrapposizione all'egemonia di Manila, Katia e Soleil. La Pasciuti, però, dopo aver ammonito la figlia a guardarsi le spalle da Jessica, accusata di doppiogiochismo, ha inconsapevolmente creato un'ulteriore frattura all'interno delle fazioni in Casa. Sophie si è quindi riavvicinata all'eterna amica-nemica Soleil, prendendo le distanze e coltivando dubbi ...

DavidPuente : Chi odia paga - ItaliaViva : 13 gennaio 2021, 13 gennaio 2022: 365 notti in cui non ho mai smesso di dirmi che abbiamo fatto bene a mandare a ca… - Sicily_03 : Se Lulù fosse andata da Sophie a dirle “sei una falsa perché hai sparlato di Soleil e adesso passi il tempo con lei… - gio88milano : RT @Soleilcentrica: Lulu: Mi dispiace pensavo di aver trovato una vera amica in te Sophie: ma cosa c’entra questo Lulu: non capisci che mi… - DioBenedicaMe : RT @Soleilcentrica: Lulu: Mi dispiace pensavo di aver trovato una vera amica in te Sophie: ma cosa c’entra questo Lulu: non capisci che mi… -