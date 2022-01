Massimo Ranieri e il desiderio di essere padre (a 71 anni) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il settantenne cantante napoletano, fra pochi giorni protagonista a Sanremo, ha un desiderio: «Sogno la paternità, non ho perso la speranza e non mi faccio spaventare dall’età» Leggi su vanityfair (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il settantenne cantante napoletano, fra pochi giorni protagonista a Sanremo, ha un: «Sogno la paternità, non ho perso la speranza e non mi faccio spaventare dall’età»

