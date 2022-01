LIVE Sonego-Kecmanovic 4-6, Australian Open 2022 in DIRETTA: il serbo conquista il primo set (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Ottima verticalizzazione di Sonego con dritto offensivo e volée comoda. 15-40 Solido con il rovescio Kecmanovic e non riesce a Sonego il dritto in controbalzo. Subito due palle break. 15-30 L’asse servizio-dritto funziona in questo frangente per l’azzurro. 0-30 Attacca male Sonego con lo sventaglio e lascia tutto il lungolinea scoperto per il passante. 0-15 Atterra sulla riga il back di Kecmanovic e Sonego non riesce a spingere con il dritto. 3.19 12 errori gratuiti per Sonego: paga il solo 26% di punti vinti in risposta e le quattro break non sfruttate sul 2-3 per rientrare. 6-4 primo SET Kecmanovic! Il serbo porta il break maturato nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Ottima verticalizzazione dicon dritto offensivo e volée comoda. 15-40 Solido con il rovescioe non riesce ail dritto in controbalzo. Subito due palle break. 15-30 L’asse servizio-dritto funziona in questo frangente per l’azzurro. 0-30 Attacca malecon lo sventaglio e lascia tutto il lungolinea scoperto per il passante. 0-15 Atterra sulla riga il back dinon riesce a spingere con il dritto. 3.19 12 errori gratuiti per: paga il solo 26% di punti vinti in risposta e le quattro break non sfruttate sul 2-3 per rientrare. 6-4SET! Ilporta il break maturato nel ...

