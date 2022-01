La Russia diffonde i video di nuove esercitazioni | ecco il test di lancio di un missile da un sottomarino nel Mar del Giappone – Video

Advertising

ilfattovideo : La Russia diffonde i video di nuove esercitazioni: ecco il test di lancio di un missile da un sottomarino nel Mar d… - Italia_Notizie : Russia, la Marina militare diffonde le immagini di nuove esercitazioni con i missili Kalibr - Max1969Av : Russia, la Marina militare diffonde il video di nuove esercitazioni con i missili Kalibr Ma l’inquinamento che pr… - funzilogik : Biden è al minimo dei consensi e ne sta perdendo altri Diffonde fake credendo di tamponare Minaccia la Russia che r… - maulib72 : In Russia capiscono bene che l’Ucraina potrebbe intraprendere provocazioni armate nelle due repubbliche del… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia diffonde

Repubblica TV

La Marina militare russa ha diffuso il video di nuove esercitazioni che documentano il lancio di missili da crociera Kalibr da parte di un sottomarino contro un bersaglio terrestre dal Mar del ...In Europa, dove questa zecca è di fatto assente, siper contatto diretto attraverso la via ...in corso da anni nell'Est Europa (iniziata nel 2007 in Georgia e allargatasi a, Moldova, ...Il viceministro della Difesa russo Alexander Fomin ha ragguagliato 98 attaché militari (16 da paesi Nato) sull’impellenza per Russia e Bielorussia di integrare ulteriormente il dispositivo militare a ...Costruirà quattro forni di riscaldo per l'impianto produttivo della ditta MMK. L'importo totale del progetto, che verrà realizzato in cinque anni, supera i 100 milioni di euro ...