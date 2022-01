Kristen Stewart: la regista di Twilight sulle critiche ricevute dall'attrice: "Erano invidiosi di lei" (Di venerdì 21 gennaio 2022) Secondo Catherine Hardwicke, la regista di Twilight, le critiche ricevute da Kristen Stewart Erano principalmente dovute al fatto che molte persone Erano 'invidiose di lei'. La regista di Twilight è recentemente tornata a parlare dell'esplosiva ascesa alla fama di Kristen Stewart e delle critiche ricevute dall'attrice: durante una recente intervista, Catherine Hardwicke ha ricordato il momento in cui Kristen si è resa conto che la sua vita sarebbe cambiata per sempre. Catherine ha ammesso che, all'epoca, nessuno aveva previsto il successo che Twilight avrebbe ottenuto in futuro, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 gennaio 2022) Secondo Catherine Hardwicke, ladi, ledaprincipalmente dovute al fatto che molte persone'invidiose di lei'. Ladiè recentemente tornata a parlare dell'esplosiva ascesa alla fama die delle: durante una recente intervista, Catherine Hardwicke ha ricordato il momento in cuisi è resa conto che la sua vita sarebbe cambiata per sempre. Catherine ha ammesso che, all'epoca, nessuno aveva previsto il successo cheavrebbe ottenuto in futuro, ...

IOdonna : Kristen Stewart, intensa e sofferta Lady Diana in Spencer, è la protagonista della nostra cover in edicola oggi… - VelvetMagIta : La regista di #Twilight ricorda le audizioni di Robert Pattinson e Kristen Stewart #VelvetMag #Velvet - 26az1 : RT @TwiVotacoes: Kristen Stewart é indicada ao Music City Film Critics Association Awards - TwiVotacoes : Kristen Stewart é indicada ao Music City Film Critics Association Awards - bl4ckstarrr : perché non sono nata maggie lindemann, sydney sweeney, avril lavigne, megan fox, kristen stewart e madison beer????… -