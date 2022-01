Green Pass, dai supermercati alle farmacie: ecco dove non servirà (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il nuovo Dpcm per dare un’ulteriore stretta ai no-vax. Dal primo febbraio non servirà esibire il Green Pass per le esigenze alimentari e di prima necessità (supermercati), per quelle sanitarie (farmacie e parafarmacie) né per i luoghi legati alla sicurezza e alla giustizia (le caserme per presentare una denuncia). Ma la certificazione verde dovrà essere esibita in tutti gli altri esercizi commerciali: dai tabaccai, alle banche agli uffici postali. È quanto riporta l’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –> La piattaforma per il controllo del certificato verde nelle scuole Secondo il Dpcm “nell’attuale contesto emergenziale possono essere ritenute esigenze essenziali e primarie della persona, da garantire anche senza ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il nuovo Dpcm per dare un’ulteriore stretta ai no-vax. Dal primo febbraio nonesibire ilper le esigenze alimentari e di prima necessità (), per quelle sanitarie (e para) né per i luoghi legati alla sicurezza e alla giustizia (le caserme per presentare una denuncia). Ma la certificazione verde dovrà essere esibita in tutti gli altri esercizi commerciali: dai tabaccai,banche agli uffici postali. È quanto riporta l’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –> La piattaforma per il controllo del certificato verde nelle scuole Secondo il Dpcm “nell’attuale contesto emergenziale possono essere ritenute esigenze essenziali e primarie della persona, da garantire anche senza ...

