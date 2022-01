Giroud polemico: “Ancora non ho capito perchè è stato annullato il gol contro il Napoli” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Olivier Giroud, attaccante francese del Milan, arrivato la scorsa estate dal Chelsea è tornato a parlare del match tra Milan e Napoli andato in scena lo scorso 19 dicembre a San Siro. In particolare, l’attaccante si è soffermato in un’intervista a La Stampa, sull’episodio del gol annullato ai rossoneri. Difatti, gli ultimi minuti di quella partita sono stati caratterizzati da molte polemiche, scatenate da parte dei rossoneri. L’arbitro annullò infatti un gol al Milan proprio a causa della posizione in fuorigioco di Giroud considerata attiva. Milan- Napoli, fuorigioco GiroudQueste le parole dell’attaccante: “Ne approfitto per dire che non ho Ancora capito bene l’annullamento del gol al Napoli prima di Natale per la mia ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 gennaio 2022) Olivier, attaccante francese del Milan, arrivato la scorsa estate dal Chelsea è tornato a parlare del match tra Milan eandato in scena lo scorso 19 dicembre a San Siro. In particolare, l’attaccante si è soffermato in un’intervista a La Stampa, sull’episodio del golai rossoneri. Difatti, gli ultimi minuti di quella partita sono stati caratterizzati da molte polemiche, scatenate da parte dei rossoneri. L’arbitro annullò infatti un gol al Milan proprio a causa della posizione in fuorigioco diconsiderata attiva. Milan-, fuorigiocoQueste le parole dell’attaccante: “Ne approfitto per dire che non hobene l’annullamento del gol alprima di Natale per la mia ...

