Germania | Zanardi Rete l’Abuso | “Avviare inchiesta su abusi anche in Italia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – In 15 anni sono 160 i sacerdoti condannati in via definitiva inper pedofilia. “Ed è solo la punta dell’iceberg del fenomeno, le vicende emerse. Una nostra mappa segnalai casi attualmente in attesa di giudizio, quelli indagati all’estero e nascosti in. La cifra quindi si amplia: in tutto sono circa 320. Ma pur tenendo conto solo del numero dei 160 condannati, e se pensiamo che con il caso Spotlight in 50 anni sono saltati fuori una settantina di preti pedofili, allora ci si può rendere conto della portata del fenomeno nel nostro Paese”. Così Francesco, fondatore e presidente della ‘’, l’associazionena vittime di preti pedofili, all’indomani del dossier suglicommessi dal clero in ...