Covid | Raccioppoli Nuova Erreplast | “Ffp2? Lo Stato preferisce le estere al made in Italy certificato | Figliuolo ci coinvolga”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Mascherine? La pubblica amministrazioneprevalentemente acquistare quelle provenienti dai Paesi esteri, Cina in testa. A scapito di una filiera dei dpiinche continua a investire per avere prodotti sempre più certificati. E’ lo sfogo, raccolto in un’intervista da Adnkronos/Labitalia, di Domenico, ceo di, azienda del Gruppo, attiva nella Zona Industriale di Marcianise (Ce), che nel 2020 ha avviato una significativa conversione industriale, tagliando il nastro, prima nel Centro-Sud Italia, a un nuovo impianto per la produzione del ‘Meltblown’, materiale filtrante, necessario per la realizzazione di tutti i dispositivi di protezione individuale. “Abbiamo registrato una ...