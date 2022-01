Covid, incidenza è stabile. Rt in diminuzione a 1,31 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Secondo gli ultimi dati del monitoraggio della cabina di regia sull'emergenza Covid, l' incidenza settimanale della malattia a livello nazionale si è stabilizzata: 2.011 ogni 100mila abitanti (... Leggi su leggo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Secondo gli ultimi dati del monitoraggio della cabina di regia sull'emergenza, l'settimanale della malattia a livello nazionale si è stabilizzata: 2.011 ogni 100mila abitanti (...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Italia incidenza stabile mentre cala l'indice Rt a 1,31 #covid - agilex2 : Covid-19 in Francia 'Svanisce la speranza di un picco epidemico, il tasso di incidenza non è mai stato così alto. A… - infoitsalute : Le province romagnole in testa per incidenza di casi Covid. Ancora in crescita morti e terapie intensive - angheran70 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Italia incidenza stabile mentre cala l'indice Rt a 1,31 #covid - MorosiSilvia : ??Il report dell’Iss: indice Rt in calo a 1,31. Incidenza stabile con 2.011 casi ogni 100mila abitanti -