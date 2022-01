Covid: Hong Kong, proteste per decisione di abbattere i criceti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una rete sotterranea di amanti degli animali sta aiutando i proprietari di criceti di Hong Kong a evitare l'abbattimento da parte del governo. Nei giorni scorsi le autorità hanno avviato il programma ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una rete sotterranea di amanti degli animali sta aiutando i proprietari didia evitare l'abbattimento da parte del governo. Nei giorni scorsi le autorità hanno avviato il programma ...

