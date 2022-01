“Cotto e Mangiato”: mandorle pralinate (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di Cotto e Mangiato, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato un dolcetto semplice e sfizioso, adatto ad ogni momento della giornata. Ecco le mandorle pralinate. Cotto e Mangiato! Ingredienti 200 g mandorle, 150 g zucchero, 50 g acqua, cannella Procedimento In una padella, a freddo, mettiamo le mandorle con la pelle, lo zucchero, l’acqua e cannella a piacere. Accendiamo il fuoco e, mescolando continuamente, attendiamo che il composto arrivi a bollore. Lo zucchero dapprima si scioglierà, poi comincerà a ‘granire’, rivestendo per intero le mandorle. Spegniamo il fuoco e trasferiamo subito le mandorle su un vassoio con carta forno, distanziandole (non ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato un dolcetto semplice e sfizioso, adatto ad ogni momento della giornata. Ecco le! Ingredienti 200 g, 150 g zucchero, 50 g acqua, cannella Procedimento In una padella, a freddo, mettiamo lecon la pelle, lo zucchero, l’acqua e cannella a piacere. Accendiamo il fuoco e, mescolando continuamente, attendiamo che il composto arrivi a bollore. Lo zucchero dapprima si scioglierà, poi comincerà a ‘granire’, rivestendo per intero le. Spegniamo il fuoco e trasferiamo subito lesu un vassoio con carta forno, distanziandole (non ...

