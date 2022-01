Cecilia Strada sbugiarda il sindaco leghista che aveva detto di averla invitata a vedere il murales del padre (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, passato da Forza Italia alla Lega nell’agosto del 2020, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera di aver invitato Cecilia Strada all’inaugurazione del murales dedicato al padre Gino – sestese e fondatore di Emergency scomparso il 13 agosto scorso – che sta prendendo forma in città. L’opera è un omaggio a un “grandissimo concittadino”, dice orgoglioso Di Stefano: “Vogliamo ricordare l’impegno, la passione e l’amore senza fine che hanno caratterizzato ogni attività, in Italia e all’estero, di Gino Strada, il cui sguardo sarà rivolto verso la città della Salute e della Ricerca che prenderà vita sulle ex aree Falck”. A realizzare il disegno è il writer King Raptuz, dopo che nei mesi scorsi l’Avis aveva ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ildi Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, passato da Forza Italia alla Lega nell’agosto del 2020, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera di aver invitatoall’inaugurazione deldedicato alGino – sestese e fondatore di Emergency scomparso il 13 agosto scorso – che sta prendendo forma in città. L’opera è un omaggio a un “grandissimo concittadino”, dice orgoglioso Di Stefano: “Vogliamo ricordare l’impegno, la passione e l’amore senza fine che hanno caratterizzato ogni attività, in Italia e all’estero, di Gino, il cui sguardo sarà rivolto verso la città della Salute e della Ricerca che prenderà vita sulle ex aree Falck”. A realizzare il disegno è il writer King Raptuz, dopo che nei mesi scorsi l’Avis...

Advertising

neXtquotidiano : Che figura... Cecilia #Strada sbugiarda il sindaco leghista che aveva detto di averla invitata a vedere il murales… - luca_tessitore : RT @giuliocavalli: È più forte di loro: i leghisti non riescono ad astenersi dalle bugie ogni volta che si avvicinano a qualcosa che abbia… - gred_vet : @giuliocavalli @cecilia_strada Bugiardi e ipocriti patologici - gred_vet : RT @giuliocavalli: È più forte di loro: i leghisti non riescono ad astenersi dalle bugie ogni volta che si avvicinano a qualcosa che abbia… - leonessa1864 : RT @giuliocavalli: È più forte di loro: i leghisti non riescono ad astenersi dalle bugie ogni volta che si avvicinano a qualcosa che abbia… -