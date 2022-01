Cappotto cammello o blu? Kate Middleton inizia l’anno puntando sul capospalla (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo i festeggiamenti per il quarantesimo compleanno, e i bellissimi ritratti firmati da Paolo Roversi, anche Kate Middleton è tornata al lavoro. Come affrontare il rietro? Con un elegantissimo Cappotto cammello, ed uno blu. Eleganti, ma anche funzionali, sono stati l’asso nella manica della Duchessa. Con look a prova di passi falsi, è ufficialmente iniziato un nuovo anno all’insegna dello stile. Il Cappotto blu “riciclato” e l’outfit low cost Gennaio è il mese dei buoni propositi, e così è stato anche per Kate Middleton. Per la sua prima uscita ufficiale, in visita al Foundling Museum di Londra, ha deciso di portare avanti alcune delle sue tradizioni più “green”. La prima è il riciclo dei capi, a dimostrazione del ... Leggi su amica (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo i festeggiamenti per il quarantesimo compleanno, e i bellissimi ritratti firmati da Paolo Roversi, ancheè tornata al lavoro. Come affrontare il rietro? Con un elegantissimo, ed uno. Eleganti, ma anche funzionali, sono stati l’asso nella manica della Duchessa. Con look a prova di passi falsi, è ufficialmenteto un nuovo anno all’insegna dello stile. Il“riciclato” e l’outfit low cost Gennaio è il mese dei buoni propositi, e così è stato anche per. Per la sua prima uscita ufficiale, in visita al Foundling Museum di Londra, ha deciso di portare avanti alcune delle sue tradizioni più “green”. La prima è il riciclo dei capi, a dimostrazione del ...

Advertising

egos23 : Sono uscita a fumare una sigaretta con la mia amica in pigiama rosa con sopra il cappotto cammello e le ciabatte pe… - elenaspada4 : @annatrieste Se il disagio fosse solo indossare un cappotto color cammello, si vivrebbe in un mondo migliore! - MYRYAM25 : @_EffeCi_ @annatrieste Io leggo “cappotto color cammello” e in automatico parte la canzone nel mio cervello. - laila_kleis : Un rapido giro su facebook e constato che tutti i miei ex compagni di classe con la perenne kefiah al collo e le si… - lellokata : @annatrieste Fosse il non aver il cappotto color cammello il tuo disagio... -