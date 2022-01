Balotelli | la macchina è nuova ma Resta a piedi!

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Mariousa un'auto per muoversi nella città di Adana, in Turchia, ma è rimasto a piedi e ha condiviso la disavventura sui social

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli macchina

SerieANews

Mariousa un'auto per muoversi nella città di Adana, in Turchia, ma è rimasto a piedi e ha condiviso la disavventura sui social...Grande Fratello Vip è poi venuta alla ribalta la love story tra la sudamericana e Mario, ... Mi ha fatto trovare 100 rose nellae ha chiuso tutto un ristorante per noi, abbiamo cenato ...Stefano Sala e Mario Balotelli sono stati legati in passato a Dayane Mello: dalla relazione con il modello è nata una bambina, Sofia.