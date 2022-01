Avellino - Pronto soccorso in affanno | interrogazione della Lega al governatore De Luca

(Di venerdì 21 gennaio 2022) ... ilsi troverebbe al limite del collasso e il personale medico e paramedico assegnato lavorerebbe in una sorta di stato di assedio quotidiano da parte da pazienti in attesa dei ...

Advertising

TUTTOB1 : L'Avellino fa shopping in Serie B: pronto un doppio colpo - ottopagine : Allarme smog, il Prefetto Spena è pronto a riconvocare il tavolo #Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino Pronto

LabTV

... sarà quello di Pratola Serra, in provincia di. A rivelarlo è stato lo stesso Carlos ... Tra 14 o 15 mesi, quindi nella primavera del prossimo anno, saràun nuovo propulsore a gasolio ...B2, un motore Euro7 diesel 'pulito' di ultima generazione che tra 14 - 15 mesi saràper ... In questa ottica, lo stabilimento alle porte dipuò ritagliarsi importanti prospettive ...“Grazie alla sensibilità e disponibilità del capogruppo in Consiglio regionale Gianpiero Zinzi la Lega presenta interrogazione sui “Gravi disservizi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Giusep ...La difficile gestione dei positivi asintomatici che hanno scoperto di avere il Covid dopo il ricovero in ospedale per altre patologie, e i problemi derivanti dalla sospensione degli ...