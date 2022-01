Australian Open, impresa di Berrettini: Alcaraz piegato al tiebreak del 5° (Di venerdì 21 gennaio 2022) impresa eccezionale da parte di Matteo Berrettini che vince contro Carlos Alcaraz ed approda agli ottavi di finale degli Australian Open. Il numero 7 del Ranking prevale al termine di una battaglia infinita da oltre 4 ore dove ha la meglio soltanto nel tiebreak del 5° set. Al turno successivo troverà il vincente della sfida tra Korda e Carreno Busta. Doppio vantaggio ma Alcaraz rimonta Rispetto a Vienna è tutta un’altra partita. Matteo parte forte, mettendo alle corde Alcaraz, costretto a cedere ben 4 game consecutivi nel 1° set che permettono all’azzurro di chiudere il primo parziale sul 6-2. La reazione dello spagnolo non arriva: anzi, il tennista romano va anche sopra di un break nel 2° ma si fa riprendere nell’ottavo game e viene trascinato ... Leggi su zon (Di venerdì 21 gennaio 2022)eccezionale da parte di Matteoche vince contro Carlosed approda agli ottavi di finale degli. Il numero 7 del Ranking prevale al termine di una battaglia infinita da oltre 4 ore dove ha la meglio soltanto neldel 5° set. Al turno successivo troverà il vincente della sfida tra Korda e Carreno Busta. Doppio vantaggio marimonta Rispetto a Vienna è tutta un’altra partita. Matteo parte forte, mettendo alle corde, costretto a cedere ben 4 game consecutivi nel 1° set che permettono all’azzurro di chiudere il primo parziale sul 6-2. La reazione dello spagnolo non arriva: anzi, il tennista romano va anche sopra di un break nel 2° ma si fa riprendere nell’ottavo game e viene trascinato ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA AGLI OTTAVI Battuto in 5 set Alcaraz (6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6)… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, SINNER AL TERZO TURNO Battuto Johnson in tre set (6-2, 6-4, 6-3) #SkySport… - Eurosport_IT : Sinner liquida Johnson in tre set e si qualifica per la prima volta in carriera al 3° turno degli Australian Open… - sportface2016 : #Berrettini agli ottavi di finale degli #AustralianOpen 2022: avversario, data, orario, tv e streaming - A_Rapis : Australian Open, i risultati degli italiani in diretta: Berrettini agli ottavi, Sonego out | Sky Sport -