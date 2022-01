Australian Open 2022, Sonego: “Partita dura e tanti errori, devo migliorare la stabilità” (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Queste partite mi aiutano tanto, mi fanno capire che per star dietro a un giocatore con una potenza del genere devo migliorare la stabilità. devo imparare da questi tennisti, che usano le gambe per colpire forte, devo migliorare sotto quel punto di vista. Voglio aumentare la mia potenza, oggi non sono stato efficace come al solito, non riuscivo a far male all’avversario e ho fatto tanti errori: Partita molto dura. Tabellone? Meglio Kecmanovic che Djokovic, di sicuro, ma io ho giocato la mia Partita e oggi non sono stato più bravo di lui. Sud America? Valuterò se giocare il primo torneo o riposare e iniziare da Buenos Aires. Avrei potuto esser più bravo a inizio terzo set, lui aveva accusato il ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Queste partite mi aiutano tanto, mi fanno capire che per star dietro a un giocatore con una potenza del generelaimparare da questi tennisti, che usano le gambe per colpire forte,sotto quel punto di vista. Voglio aumentare la mia potenza, oggi non sono stato efficace come al solito, non riuscivo a far male all’avversario e ho fattomolto. Tabellone? Meglio Kecmanovic che Djokovic, di sicuro, ma io ho giocato la miae oggi non sono stato più bravo di lui. Sud America? Valuterò se giocare il primo torneo o riposare e iniziare da Buenos Aires. Avrei potuto esser più bravo a inizio terzo set, lui aveva accusato il ...

