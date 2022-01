Antonio Giovinazzi : “Ho sempre dato il massimo” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Intervistato da Motorsport.com, Antonio Giovinazzi ha parlato del suo ultimo anno in Formula Uno e della nuova avventura in Formula E con il team Dragon. Brown sul Gp di Abu Dhabi: “La FIA deve spiegare cosa è successo” Antonio Giovinazzi spera di tornare in F1? La stagione 2021 si è conclusa da tempo ma Antonio Giovinazzi è già pronto per tornare in pista. Il pilota italiano ha infatti concluso il suo ultimo anno con il team dell’Alfa Romeo insieme a Kimi Raikkonen. Per Antonio è tempo di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera; l’italiano infatti sarà membro del team Dragon in Formula E. Intervistato da Motorsport.com, l’italiano ha raccontato il suo ultimo anno in F1, dalle speranze di riconferme al pessimo trattamento ricevuto dal team fino al suo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 21 gennaio 2022) Intervistato da Motorsport.com,ha parlato del suo ultimo anno in Formula Uno e della nuova avventura in Formula E con il team Dragon. Brown sul Gp di Abu Dhabi: “La FIA deve spiegare cosa è successo”spera di tornare in F1? La stagione 2021 si è conclusa da tempo maè già pronto per tornare in pista. Il pilota italiano ha infatti concluso il suo ultimo anno con il team dell’Alfa Romeo insieme a Kimi Raikkonen. Perè tempo di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera; l’italiano infatti sarà membro del team Dragon in Formula E. Intervistato da Motorsport.com, l’italiano ha raccontato il suo ultimo anno in F1, dalle speranze di riconferme al pessimo trattamento ricevuto dal team fino al suo ...

