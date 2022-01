“Alla stazione Termini impediscono di sfamare i senzatetto”: la denuncia di Lapo Elkann (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Ieri sera alle 21 un amico era in stazione Termini a distribuire cibo ai poveri. È stato cacciato mentre dava da mangiare ad una signora italiana”. Dal suo profilo Twitter, Lapo Elkann denuncia quello che per lui sarebbe stato un vero e proprio sopruso da parte dei vigilantes della stazione centrale di Roma, insensibili alle sofferenze dei tanti senzatetto che cercano riparo a Termini. “Sporcano”, avrebbe detto un addetto Alla sicurezza al suo amico, intimando l’arrivo della polizia. L’imprenditore ha taggato le ferrovie dello stato e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, richiedendone l’attenzione. “Gli addetti Alla sicurezza – ha spiegato – eseguono gli ordini. Ma questa storia dovrebbe farci riflettere. In un ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Ieri sera alle 21 un amico era ina distribuire cibo ai poveri. È stato cacciato mentre dava da mangiare ad una signora italiana”. Dal suo profilo Twitter,quello che per lui sarebbe stato un vero e proprio sopruso da parte dei vigilantes dellacentrale di Roma, insensibili alle sofferenze dei tantiche cercano riparo a. “Sporcano”, avrebbe detto un addettosicurezza al suo amico, intimando l’arrivo della polizia. L’imprenditore ha taggato le ferrovie dello stato e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, richiedendone l’attenzione. “Gli addettisicurezza – ha spiegato – eseguono gli ordini. Ma questa storia dovrebbe farci riflettere. In un ...

