Alessia Marcuzzi svela la verità sul ritorno in tv (Di venerdì 21 gennaio 2022) Alessia Marcuzzi svela la verità sul suo ritorno in tv dopo i gossip che erano circolati negli ultimi giorni riguardo un nuovo programma a Mediaset. Lo scorso giugno la conduttrice aveva detto addio alla rete televisiva per iniziare un inedito percorso, ma alcuni gossip parlavano di un possibile ripensamento. Alessia Marcuzzi: i gossip sul ritorno a Mediaset A lanciare la notizia di un ritorno della Marcuzzi a Mediaset era stato, nei giorni scorsi, il sito Dagospia, che aveva parlato del suo arrivo al timone de Le Iene e di altri programmi della rete televisiva. Una scelta importante dopo che lo scorso giugno Alessia, con un comunicato, aveva annunciato la volontà di lasciare l’azienda del ... Leggi su dilei (Di venerdì 21 gennaio 2022)lasul suoin tv dopo i gossip che erano circolati negli ultimi giorni riguardo un nuovo programma a Mediaset. Lo scorso giugno la conduttrice aveva detto addio alla rete televisiva per iniziare un inedito percorso, ma alcuni gossip parlavano di un possibile ripensamento.: i gossip sula Mediaset A lanciare la notizia di undellaa Mediaset era stato, nei giorni scorsi, il sito Dagospia, che aveva parlato del suo arrivo al timone de Le Iene e di altri programmi della rete televisiva. Una scelta importante dopo che lo scorso giugno, con un comunicato, aveva annunciato la volontà di lasciare l’azienda del ...

