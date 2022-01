Ajax, Ten Hag glissa su Ihattaren: “Ne parlerò quando ci sarà da comunicare” (Di sabato 22 gennaio 2022) “Non parlo mai di trasferimenti. Ci sono tanti giocatori associati a noi e se avremo da comunicare qualcosa lo faremo. Se Ihattaren sarà un giocatore dell’Ajax, lo vedremo, potete chiedermi tutto, ma in questo caso no”. Questa la risposta di Erik Ten Hag, tecnico dell’Ajax, alle domande su Mohamed Ihattaren, attaccante di proprietà della Juventus ma destinato a cambiare aria dopo l’esperienza (mai iniziata in realtà) alla Sampdoria. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) “Non parlo mai di trasferimenti. Ci sono tanti giocatori associati a noi e se avremo daqualcosa lo faremo. Seun giocatore dell’, lo vedremo, potete chiedermi tutto, ma in questo caso no”. Questa la risposta di Erik Ten Hag, tecnico dell’, alle domande su Mohamed, attaccante di proprietà della Juventus ma destinato a cambiare aria dopo l’esperienza (mai iniziata in realtà) alla Sampdoria. SportFace.

