A Delia piace Barù? Il vippone risponde per le rime: "Non sparo sulla croce rossa" (Di venerdì 21 gennaio 2022) Serata infuocata ieri al Grande Fratello VIP 6. Un faccia a faccia molto interessante tra Delia e Barù. Iniziata un po' come una situazione scherzosa, tra i due poi c'è stata una discussione, con toni molto placati, che ha portato Barù a spiegare perchè non riesce a credere alle buone intenzioni di Delia. Non solo. Barù ha fatto notare diverse cose alla moglie di Alex Belli che in un primo momento, aveva anche provato a scherzare dicendo che nella casa, stava proprio cercando un uomo come lui. Un "corteggiamento" che a quanto pare, non ha fatto presa su Barù che ha subito chiarito quella che è a oggi la sua posizione, senza troppi giri di parole, tra l'altro. La rivelazione di Delia Duran: Barù non le crede neanche un po' Ieri sera quindi, tra ...

pacebl : @mussistefa Soleil è identica a lui, gli piace, ma sa perfettamente che non durerebbe, ammettendo che non sia un te… - Giovannaxxx99 : @CarlaRanieri3 Raga lui ha giocato cn sofy...nn puoi ferire così dopo k ha fatto d tutto.. gli piace delia è lui k le ha guardato l tette - InstantKarma_0 : Se ho capito bene Jessica ha fatto i confessionali contro Delia. So che ci sono alti e bassi tra lei e Soleil. Ma q… - serioouusly : @__misscarmela Non era riferito a Soleil ma a Delia. Non gli piace la sua presenza nella casa perché ritiene che no… - nau_1390 : @BluInfinito1 Guarda a me delia per adesso piace... Però ha ragione baru eh.. allora se lo fai per lavoro o per te… -