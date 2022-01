Un amore platonico (e virtuale): in India una coppia si sposa nel Metaverso (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’amore, si sa, si può manifestare in infiniti modi e forme diverse. Ed oggi è diventato perfino virtuale. In India una coppia di giovani ragazzi, Dinesh SP, 24 anni, e Janaganandhini Ramaswamy, 23, ha deciso di organizzare il proprio matrimonio nel Metaverso. Ovvero, due loro avatar creati digitalmente grazie a questa avanzatissima tecnologia si sposeranno in un luogo virtuale dove sono stati invitati migliaia di ospiti, anche loro in forma avatar. Tra questi, ci sarà anche il padre defunto della giovane sposa. Dinesh SP, 24 anni, e Janaganandhini Ramaswamy, 23 L’idea della coppia è nata in seguito alle restrizioni vigenti in India agli eventi in presenza a causa della pandemia da Covid-19. I due giovani sognavano di ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’, si sa, si può manifestare in infiniti modi e forme diverse. Ed oggi è diventato perfino. Inunadi giovani ragazzi, Dinesh SP, 24 anni, e Janaganandhini Ramaswamy, 23, ha deciso di organizzare il proprio matrimonio nel. Ovvero, due loro avatar creati digitalmente grazie a questa avanzatissima tecnologia si sposeranno in un luogodove sono stati invitati migliaia di ospiti, anche loro in forma avatar. Tra questi, ci sarà anche il padre defunto della giovane. Dinesh SP, 24 anni, e Janaganandhini Ramaswamy, 23 L’idea dellaè nata in seguito alle restrizioni vigenti inagli eventi in presenza a causa della pandemia da Covid-19. I due giovani sognavano di ...

Advertising

Luce_news : Un amore platonico (e virtuale): in India una coppia si sposa nel Metaverso - xdarkdocs : @Candy__Cookie__ Ma che cuoricino ?? pronta per questo amore platonico - alice_cosm : #Manzini @sellerioeditore #leossaparlano Aspettando la diretta di sabato, sto facendo uno sforzo enorme a non divor… - MinoEbasta86 : @Camilla_Curt @saggioilmatto @cleoliv24 Di alla tua amichetta che il discorso lo ha travisato lei. Parla di un amor… - mrcrisndarres : ma che poi, il mio amore platonico per lui è solo una rappresentazione di come vorrei essere io. -

Ultime Notizie dalla rete : amore platonico Uomini e Donne, Nicola Vivarelli: ''Continuo a sentire Gemma Galgani e?'' Spesso l'amore platonico viene definito privo di passione" , ha raccontato Nicola ai microfoni di RTL 102.5 News. Mentre Gemma ha scaricato Stefano , accolto alla corte di Nadia che invece trova il ...

Carlo Carabba, essere poeta in una multinazionale dell'editoria ... per restare nell'analogia musicale " poi è chiaro che i temi sono sempre quelli, l'amore, la morte,...per provare a capire qual è il libro ideale che lei o lui sta cercando di scrivere (molto platonico,...

Scuola nella bufera mediatica, Gagliano risponde a Galimberti: piuttosto è ‘amore platonico’ Scuolainforma L’ascesa di Pierpaolo Spollon: filosofo-guascone e sex symbol riluttante di “Doc – Nelle tue mani” Spollon e “brother” Saurino. Uno dei tanti plus di Doc – Nelle tue mani è il rapporto di Pierpaolo con il collega Gianmarco Saurino (Dott. Lorenzo Lazzarini). Due partner i ...

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli: ''Continuo a sentire Gemma Galgani e…'' Nicola Vivarelli è stato uno dei volti più chiacchierati di Uomini e Donne a causa del corteggiamento a Gemma Galgani. Il giovane ex cavaliere è tornato a parlare della protagonista del Trono Over, ri ...

Spesso l'viene definito privo di passione" , ha raccontato Nicola ai microfoni di RTL 102.5 News. Mentre Gemma ha scaricato Stefano , accolto alla corte di Nadia che invece trova il ...... per restare nell'analogia musicale " poi è chiaro che i temi sono sempre quelli, l', la morte,...per provare a capire qual è il libro ideale che lei o lui sta cercando di scrivere (molto,...Spollon e “brother” Saurino. Uno dei tanti plus di Doc – Nelle tue mani è il rapporto di Pierpaolo con il collega Gianmarco Saurino (Dott. Lorenzo Lazzarini). Due partner i ...Nicola Vivarelli è stato uno dei volti più chiacchierati di Uomini e Donne a causa del corteggiamento a Gemma Galgani. Il giovane ex cavaliere è tornato a parlare della protagonista del Trono Over, ri ...