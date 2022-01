Spider-Man: No Way Home, Hunter Schafer ha potuto fare visita al set grazie all'amicizia con Zendaya (Di giovedì 20 gennaio 2022) Hunter Schafer, grazie alla sua amicizia con Zendaya, ha potuto visitare il set del film Spider-Man: No Way Home. Hunter Schafer ha sfruttato la sua amicizia con Zendaya per cogliere l'occasione di visitare il set di Spider-Man: No Way Home. La star di Euphoria, ospite del talk show Jimmy Kimmel Live!, ha raccontato la sua esperienza, svelando inoltre che avrebbe potuto rivelare dei segreti sul film. Hunter Schafer ha raccontato: "Quando stavano girando Spider-Man: No Way Home, sono andata e ho fatto visita a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 gennaio 2022)alla suacon, hare il set del film-Man: No Wayha sfruttato la suaconper cogliere l'occasione dire il set di-Man: No Way. La star di Euphoria, ospite del talk show Jimmy Kimmel Live!, ha raccontato la sua esperienza, svelando inoltre che avrebberivelare dei segreti sul film.ha raccontato: "Quando stavano girando-Man: No Way, sono andata e ho fattoa ...

