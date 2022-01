Sindacalista rifiuta delega Cobar | “No grazie | io sono Nsc”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Non si può essere dirigenti sindacali e allo stesso tempo rappresentanti militari, a qualsiasi livello. È la regola base che i fondatori del Nuovo Sindacato Carabinieri hanno stabilito e perseguito da sempre, a cui tutti i Carabinieri iscritti hanno aderito e riconoscono come valore assoluto contro le ipocrisie di chi ancora pensa di irridere i Colleghi raccontando che la rappresentanza, pagata dai generali, sia come il sindacato, finanziata dagli iscritti che credono nella necessità di costruire una rete di solidarietà, pronta a difendere chi sia in posizioni più deboli e si trova da solo. Accade che a Milano, presso il Reggimento Lombardia, a causa della cessazione dell’incarico di un rappresentante, sia stato invitato Giorgio Carugati, punto di riferimento di NSC in quel Comando e nella Lombardia, a rivestire la carica, per sostituirlo. Giorgio, ...

