Scossa di magnitudo 4.3 in Calabria, evacuate scuole e uffici (Di giovedì 20 gennaio 2022) La gente che si riversa in strada terrorizzata, il boato e la terra che trema ancora. Stamattina in Calabria il terremoto è tornato a fare paura. Al momento non si registrano danni, ma la Scossa 4.3 ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 20 gennaio 2022) La gente che si riversa in strada terrorizzata, il boato e la terra che trema ancora. Stamattina inil terremoto è tornato a fare paura. Al momento non si registrano danni, ma la4.3 ...

rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata pochi minuti fa in #Calabria. Il sisma è stato avver… - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Calabria - Radio1Rai : ??#Calabria Scossa di #terremoto di magnitudo 4.3 nel vibonese. Il sisma è stato avvertito anche a Lamezia Terme, Ca… - a70199617 : RT @LaNotiziaTweet: Paura in #Calabria per una scossa di #terremoto di magnitudo 4,3. Evacuate scuole e uffici. L’epicentro in mare al larg… - ilGatt0Pardo : Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 4.3. Reggono bene i piloni delle autostrade, resi elastici dal loro contenuto. -