Rangnick e il cambio di Ronaldo: “Lo rifarei” | VIDEO (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le ultime news sul calcio estero: Ralf Rangnick, allenatore del Manchester United, spiega il cambio di Cristiano Ronaldo Leggi su pianetamilan (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le ultime news sul calcio estero: Ralf, allenatore del Manchester United, spiega ildi Cristiano

Advertising

PianetaMilan : #Rangnick e il cambio di @Cristiano: 'Lo rifarei' | #VIDEO #ACMilan #Milan #SempreMilan - infoitsport : Rangnick: “Con Ronaldo nessun problema. Cambio? Lo rifarei” - CalcioPillole : In casa #ManchesterUnited scoppia la polemica conseguente alla reazione di #CristianoRonaldo post sostituzione nell… - DbossVinay1 : RT @SkySport: ?? Rangnick lo sostituisce, CR7 non gradisce ??? Alla fine i due provano a chiarirsi dopo il cambio ?? Gli HL ?? - Fprime86 : RT @SkySport: ?? Rangnick lo sostituisce, CR7 non gradisce ??? Alla fine i due provano a chiarirsi dopo il cambio ?? Gli HL ?? -