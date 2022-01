Advertising

orizzontescuola : POS scuole, dal 21 gennaio disponibile nuovo applicativo - SimonaDolif : @GustavoMichele6 Scusi se approfitto,forse mi può aiutare a capire bene Per le scuole sup,con: -1 posit.,si resta i… - pasquina82 : @Cartabellotta Sono i risultati di una circolare disastrosa che contraddice il DL del 30/12 non tenendo conto dei v… -

Ultime Notizie dalla rete : POS scuole

Scuolainforma

...il sistema di videosorveglianza per incrementare la sicurezza in 195 Uffici Postali e ha messo a disposizione di 6 Amministrazioni locali altrettantiin comodato d'uso gratuito. 68sono ......il sistema di videosorveglianza per incrementare la sicurezza in 195 uffici postali e ha messo a disposizione di 6 Amministrazioni locali altrettantiin comodato d'uso gratuito. 68sono ...Inoltre, in provincia di Terni, Poste Italiane ha messo a disposizione di 6 amministrazioni locali altrettanti POS in comodato d'uso gratuito e ben 23 scuole sono state abilitate al programma 'Risparm ...Anticipata la task force regionale che deve decidere sul nuovo rinvio dell'apertura della scuola per effetto dei contagi da covid19 ...