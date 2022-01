La Casa di Carta non è finita: a breve il remake coreano, ecco il trailer (Di giovedì 20 gennaio 2022) In arrivo da Netflix il remake coreano della serie spagnola La Casa di Carta, o La Casa de papel, secondo il titolo originale. Sembra che il gigante del piccolo schermo abbia trovato un nuovo paese in cui far crescere il format. In Italia la conosciamo come La Casa di Carta, i nostri vicini spagnoli (creatori della serie) la conoscono come La Casa de papel. Si è fatta strada nel mondo, però, con il titolo di Money Heist, che sarà ripreso nella versione coreana. Money Heist: Korea – Joint Economic Area. Questo è il titolo completo, che è stato svelato ai fan con il rilascio del primo teaser che anticipa qualche dettaglio di ciò che possiamo aspettarci dalla nuova edizione. Ora che la versione originale è volta al termine, il colosso Netflix ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) In arrivo da Netflix ildella serie spagnola Ladi, o Lade papel, secondo il titolo originale. Sembra che il gigante del piccolo schermo abbia trovato un nuovo paese in cui far crescere il format. In Italia la conosciamo come Ladi, i nostri vicini spagnoli (creatori della serie) la conoscono come Lade papel. Si è fatta strada nel mondo, però, con il titolo di Money Heist, che sarà ripreso nella versione coreana. Money Heist: Korea – Joint Economic Area. Questo è il titolo completo, che è stato svelato ai fan con il rilascio del primo teaser che anticipa qualche dettaglio di ciò che possiamo aspettarci dalla nuova edizione. Ora che la versione originale è volta al termine, il colosso Netflix ...

Advertising

NetflixIT : Dal gioco del calamaro alla rapina del secolo: Park Hae-soo sarà Berlino nel remake coreano de La casa di carta, in… - clexa_griffin : RT @xredEyesz: se entri in casa hunt verrai travolta da queste foto spiaccicate in giro sul muro stile carta da parati - Screenweek : #Lacasadicarta Corea (Money Heist: Korea - Joint Economic Area) è il titolo del remake coreano della nota serie spa… - 3cinematographe : L'adattamento coreano della popolare serie spagnola di Netflix La Casa di Carta si svela nel primo teaser trailer u… - waveswift_ : RT @xredEyesz: se entri in casa hunt verrai travolta da queste foto spiaccicate in giro sul muro stile carta da parati -