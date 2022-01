Insigne e Ospina recuperano: si prova a convocarli per Napoli-Salernitana (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lorenzo Insigne e David Ospina possono recuperare per Napoli-Salernitana, i due calciatori tornano ad allenarsi in gruppo. Sicuramente un’ottima notizia quella che arriva dal Komani Center di Castel Volturno per Luciano Spalletti. Il tecnico con i recuperi di Insigne e Ospina dovrà rinunciare ‘solo’ ad Anguissa, Koulibaly e Ounas impegnati in Coppa d’Africa. Sicuramente una boccata d’ossigeno per il tecnico toscano che in questi mesi ha dovuto fare a meno anche di 8-9 giocatori contemporaneamente. Ospina e Insigne: quando rientrano Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla data di rientro in campo di Ospina ed Insigne: “Un po’ di sole napoletano dopo la tempesta. Ovvero: in occasione della partita in programma ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lorenzoe Davidpossono recuperare per, i due calciatori tornano ad allenarsi in gruppo. Sicuramente un’ottima notizia quella che arriva dal Komani Center di Castel Volturno per Luciano Spalletti. Il tecnico con i recuperi didovrà rinunciare ‘solo’ ad Anguissa, Koulibaly e Ounas impegnati in Coppa d’Africa. Sicuramente una boccata d’ossigeno per il tecnico toscano che in questi mesi ha dovuto fare a meno anche di 8-9 giocatori contemporaneamente.: quando rientrano Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla data di rientro in campo died: “Un po’ di sole napoletano dopo la tempesta. Ovvero: in occasione della partita in programma ...

