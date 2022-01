GfVip, Alex Belli entrerà nella casa? Soleil spiega cosa succederà (Di giovedì 20 gennaio 2022) Soleil Sorge non ha creduto alle parole di Delia che si è detta pronta a lasciare Alex Belli e ha spiegato come invece andranno le cose secondo lei Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: '... Leggi su leggo (Di giovedì 20 gennaio 2022)Sorge non ha creduto alle parole di Delia che si è detta pronta a lasciaree hato come invece andranno le cose secondo lei Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: '...

Advertising

pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - GrandeFratello : Davide: “Ero amico di Alex il primo mese, poi mi sono allontanato…” ?? #GFVIP - Marshmellos_ : Tramonto ripete sempre che lei ha studiato recitazione perché è evidente che lei ha preso questo programma, e il te… - valentinanatomy : RT @sissssina: Quindi per soleil l’unico vero amore dentro quella casa è stato quello tra lei e Alex Belli: un uomo sposato con una donna “… - 99_fairy_ : RT @sissssina: Quindi per soleil l’unico vero amore dentro quella casa è stato quello tra lei e Alex Belli: un uomo sposato con una donna “… -