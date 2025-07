New York all' asta meteorite marziano di circa 25 kg il più grande caduto sulla Terra recuperato nel 2023 in Niger; base d' asta 1,8mln $

Secondo quanto riportato dalla casa d'aste Sotheby’s, il meteorite si sarebbe staccato dalla superficie di Marte dopo l'impatto di un enorme asteroide, per poi percorrere 225 milioni di chilometri fino a giungere sulla Terra Il più grande meteorite marziano mai rinvenuto sulla Terra, del peso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - New York, all'asta meteorite marziano di circa 25 kg, il più grande caduto sulla Terra, recuperato nel 2023 in Niger; base d'asta 1,8mln $

