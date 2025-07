Milano, 16 luglio 2025 - Più controlli sui treni e nei luoghi della movida passando da nuove telecamere di sicurezza distribuite in diversi Comuni Lo ha deciso il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Claudio Sgaraglia, che ha dedicato un particolare approfondimento alle violenze verificatisi ieri a San Giuliano Milanese  con l’accoltellamento di un giovane turista americano a bordo di alcuni treni regionali in transito lungo le tratte Lodi -Saronno e Melegnano - Bovisa. Controlli sui treni. Il Comitato ha deciso di intensificare i servizi di vigilanza a bordo dei treni, anche in considerazione dell'attuale periodo estivo e della maggiore affluenza di utenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano violenta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza: più controlli sui treni e nei luoghi della movida