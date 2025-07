Tutto sarebbe cominciato in Sardegna, dove Belen ha trascorso qualche giorno tra amici, relax e serate nei locali più esclusivi della Costa Smeralda. È lì che, secondo Gabriele Parpiglia, la showgirl si sarebbe riavvicinata ad Alessandro Martorana, stilista affermato ed ex compagno storico di Elena Barolo. I due sarebbero stati visti prima a cena nel lussuoso Cala di Volpe, poi al Sanctuary, sempre a Porto Cervo, dove pare abbiano passato tutta la serata insieme, sempre vicini, e apparentemente complici. Nessuno scatto, si tratta solo di una testimonianza di chi li avrebbe visti “incollati per tutta la sera”, riferisce l’esperto di gossip. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gossip impazzito su Belen, chi è il nuovo fidanzato Alessandro Martorana (ex di Elena Barolo)